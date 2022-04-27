ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

تشهد حالة الطقس، خلال أخر أيام رمضان، موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الجمهورية لمدة 24 ساعة فقط تصاحبها رياح محملة بالرمال والأتربة بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، وتعود بعدها الأجواء للاستقرار على كافة الأنحاء.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس أخر أيام رمضان، فإن درجات الحرارة تظل مستقرة غدا الخميس، وأيام السبت والأحد المقبلين، بينما بعد غدا الجمعة، يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

وتكون حالة الطقس خلال يوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا، يوم الجمعة، تكون الأجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو