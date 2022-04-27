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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد: مستنيكم في حفل عيد الفطر بالكويت.. شاهد

صدى البلد

أعلن الفنان أحمد سعد موعد ومكان حفله القادم بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “الى محبيني الغالين جمهوري في الكويت، انتظروني في حفل عيد الفطر 7/5/2022 بأذن الله . مستنيكم في حفلة مختلفة جداً ❤️”.
 

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الناقد أحمد سعد الدين: جزيرة غمام أفضل مسلسل متكامل.. والنبوي أحسن ممثل

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أحمد سعد يحيي حفلا فى القاهرة الجديدة الليلة

ويقدم أحمد سعد تتر مسلسل “توبة” الذي ستعرض أولى حلقاته اليوم السبت، ويقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد، استكمالا لتعاونهما الدائم في الأعمال الرمضانية، والعمل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء أبواليزيد، انتصار وحسن أبوالروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

وأحيى الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا فى سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة وهى ضمن الحفلات التى يحيها المطربون فى رمضان وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا. 

عيد الفطر أحمد سعد حفلا غنائيا مسلسل “توبه”

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