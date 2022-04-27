أحمد سعد: مستنيكم في حفل عيد الفطر بالكويت.. شاهد

أعلن الفنان أحمد سعد موعد ومكان حفله القادم بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “الى محبيني الغالين جمهوري في الكويت، انتظروني في حفل عيد الفطر 7/5/2022 بأذن الله . مستنيكم في حفلة مختلفة جداً ❤️”.



ويقدم أحمد سعد تتر مسلسل “توبة” الذي ستعرض أولى حلقاته اليوم السبت، ويقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد، استكمالا لتعاونهما الدائم في الأعمال الرمضانية، والعمل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء أبواليزيد، انتصار وحسن أبوالروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

وأحيى الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا فى سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة وهى ضمن الحفلات التى يحيها المطربون فى رمضان وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.