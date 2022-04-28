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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 28-4-2022

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-4-2022، بينما شهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حالة من التذبذب، فقد ارتفع في بداية التعاملات بنحو 35 جنيها، ثم تراجع في المنتصف 20 جنيها، لتستقر الزيادة في الختام على ارتفاع بنحو 15 جنيها .

وكان سعر الذهب ، شهدت استقرارا منذ تعاملات بداية الأسبوع على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022

صعود صاروخي.. 35 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سعر الذهب عيار 21

ووفقا لأخر تحديث لـ أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1080جنيها للبيع 1092جنيها للشراء، بتراجع 15 جنيهاً عن بداية التعاملات فى صباح اليوم حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1095 جنيها للبيع و1115 جنيها للشراء.

أعلى سعر للذهب
وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1234جنيها للبيع و 1248جنيها للشراء خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

أسعار الاعيرة الذهبية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية خلال تعاملات اليوم الاربعاء نحو 926جنيها للبيع و 939جنيها للشراء

وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 720جنيها للبيع و 728جنيها للشراء  خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وعيار 12 الأقل سعر سجل 716جنيها للبيع و 724جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8.640جنيها، وأوقية الذهب نحو39,630 جنيه، وكيلو الذهب 1,274286.

وتوقع عدد من تجار الذهب أن تستقر أسعار الذهب في مصر على الرغم من تراجعه عالميا بسبب توقعات رفع البنك الفيدرالي لـ سعر الفائدة.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار الاعيرة الذهبية سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

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