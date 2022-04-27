ثقافة أبوتيج تروي السيرة الهلالية في العرض المسرحي "التخوت السبعة الكبيرة"

إيمانًا بالدور الذي تلعبه وزارة الثقافة لنشر لنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح وتقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط حيث إنطلقت أولى فعاليات العروض المسرحية بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر ثقافة أبوتيج العرض المسرحي "التخوت السبعة الكبيرة" بمقر النادي الرياضي بأبوتيج.

التخوت السبعة



والعرض المسرحي يروي السيرة الهلالية بعد ان استطاع دياب بن غانم قهر الزناتي خليفة وتمكن الهلايل من غزو تونس وقع بين القبائل الشقاق حول من يحكم هذه البلاد بين بطولة دياب واسقاطه الزناتي وقبيلته الزغابة وقبائل حلف بني هلال حيث تدور الاحداث حول الصراع بين شخصيتي دياب بن غانم وأبو زيد الهلالي حول من منهم احق بالسلطان وبارتفاع الذكر في هذه السيرة التي يراها دياب لا تتفق مع بطولته وأنها تمجد في بطولة كاذبة لابو زيد الهلالي ومن ثم يتفق الطرفان على أن يخضع كل منهم التخوت السبعة الكبيرة.



كما أن العرض من تأليف الفنان أحمد الشريف وديكور وملابس الفنان ايمن الهلالي ومن اشعار عصام همام وموسيقى وألحان طلعت البكري وبإشراف الفنان ايمن عبد الرحمن وبطولة نخبة من مبدعي التمثيل والمسرح العرض المسرحي من إخراج الفنان ضياء المطيري.