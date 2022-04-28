باب الوداع.. طقوس زيارة المقابر وسر وضع الجريد الأخضر فوق المدافن بالفيوم ..شاهد

تشهد منطقه باب الوداع على كوبري الصوفى أكبر احياء مدينة الفيوم ازدحام شديد من الزوار أثناء شراء الجريد والريحان والنعناع الأخضر لوضهم علي المدافن اعتقاد منهم بالمساعدة في الرحمة والمغفرة وأن المتوفي سوف يشم الروائح العطرية ويظل روحه تحت أغصان جريد النخيل.

تقول ليلى محمد (60 عاما ) ، أواظب دائما كل يوم اربعاء لزيارة قبر زوجى للدعاء له بالرحمة والمغفرة ، وأضع على قبره جريد ونعناع أخضر .

ويقول حامد محمود بائع الجريد : الاقبال والزحام على شراء الجريد أيام الاربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع ، لزيارة المتوفيين بالمقابر ووضع الجريد الأخضر والنعناع على المقبرة، وتوزيع الصدقات والاطهمة على الفقراء والتربيين الذين ينتشرون بالمقابر خلال هذه الايام ، وأحضر بعض المقرئين لقراءة القرأن الكريم على قبر المتوفى ، كصدقة جارية على أرواح المتوفيين .

ويضيف سالم محمود مرشد سياحى أن حضور العشرات من الاهالى لزيارة المتوفيين على المقابر والترحم عليهم بالصدقات ، ووضع جريد النخيل والنعناع موروث شعبي قديم توارثته الأجيال ضمن العادات والتقاليد للمصريين، منذ مئات السنين.

وتقول سلوى احمد ربة منزل : أقوم يوم الاربعاء من كل أسبوع بزيارة قبر زوجى وترك الجريد والنعناع على قبره ، وأحضار بعض مقرئى القرأن الكريم لتلاوة بعض الايات من ذكر الحكيم على روح زوجى رحمة الله عليه ، بعدها أعود الى منزلى براحة نفسية

6e29c905-2fe7-432b-86d5-21c60d6791d2

8ce15955-785f-44df-a9ac-80721d26b6bc