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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف ترد الضريبة المضافة للسائحين بعد قرار الرئيس؟.. مسئول يوضح

محسن الجيار
محسن الجيار

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن القيادة السياسية تسعى دوما لدعم القطاع السياحى وانقاذه من عثرته في ظل التحديات العالمية .

وذكر الجيار لصدى البلد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية بشأن رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين المغادرين من مصر يستهدف بصورة أساسية دعم السياحة والترويج الجيد للسياحة المصرية .

أشار الجيار إلى أن رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين المغادرين الأراضي المصرية بعد إقامتهم المؤقتة بالبلاد تسري على كافة السلع المشتراه من المتاجر والمحلات المصرية التي تتجاوز قيمتها 1500جنيه أو ما يعادله بالنقد الأجنبي .

أوضح الجيار أن هذه الإجراءات تتضمن التيسير على السائحين وتيسير عودتهم مرة أخرى لمصر، موضحا أن رد الضريبة يشمل كافة السلع بشرط أن تكون بحالتها التي كانت عليها عند الشراء من المحلات التجارية المصرية ولم يستعملها السائح .

وذكر الجيار أن رد الضريبة يكون من خلال مكاتب مصلحة الضرائب الموجودة داخل المطارات وأثناء ختم جواز السفر عند المغادرة .

المالية الضرائب وزارة المالية Real state Finance

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