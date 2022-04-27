عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والعملات المعدنية الأثرية .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الفحص بالأشعة في الراكب م.ف.ا مصري الجنسية.

وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة قرر تشكيل لجنة من كل من علي محمد قنبر ومحمد الكوانيني مأموري الحركة وجهاد جلال أمن جمركي و محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب بحضور إسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٣ جهاز ايفون مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة الراكب .  

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة طائرة اسطنبول القادمة اشتبه رجب بحيري رئيس ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الكشف بالأشعة في الراكب م . ع . خ مصري الجنسية.

وقامت نفس اللجنة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٩١ عملة معدنية أثرية ترجع لعصر السلطان العثمانى والسلطان حسين كامل والملك فؤاد والملك فاروق الاول.

واشترك فى الضبط والتقييم والتحريز وليد الشيخ مدير إدارة التعريفة تحت إشراف ايمن فوزي المشرف على التعريفة.

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٨ و٩ لسنة ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

ABBBF40B-6F31-46BF-9D93-E36539D3B940
ABBBF40B-6F31-46BF-9D93-E36539D3B940
3CF55535-4150-4F5A-8150-0C484B84E9C7
3CF55535-4150-4F5A-8150-0C484B84E9C7
8081652F-93C5-49D1-9097-4D719C07C43E
8081652F-93C5-49D1-9097-4D719C07C43E
395B402D-A27B-4999-883A-5574B35ACD86
395B402D-A27B-4999-883A-5574B35ACD86
035E855F-9FFA-4ACA-BF18-8E0978909267
035E855F-9FFA-4ACA-BF18-8E0978909267
AEEC33DB-5CE0-4F1C-ABDA-A0DB0D08D628
AEEC33DB-5CE0-4F1C-ABDA-A0DB0D08D628
49E55DC9-23BA-4543-9070-13B736E3902A
49E55DC9-23BA-4543-9070-13B736E3902A
D420215C-1E7B-47C8-A7EF-23D6E7488CD0
D420215C-1E7B-47C8-A7EF-23D6E7488CD0
مطار برج العرب فلاي دبي مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 26..السيسي: نرفض أي محاولة لتوريط الجيش في صراعات خارجية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 26.. خيرت الشاطر: هندافع عن الشرعية بمقاتلين متمرسين

الحرارة تتجاوز 40 درجة| الأرصاد: منخفض صحراوي جديد يضرب مصر خلال ساعات

بعد عودة محاسب "بطلوع الروح".. المنتج الصباح: أشكر الأجهزة الأمنية في مصر ولبنان.. فيديو

تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين ..فيديو

الإدريسي : توجيه للفلاحين بتكوين عائد ومردود اقتصادي من زراعة القمح |فيديو

مايكروسوفت ترصد 240 هجوما سيبرانيا روسيا يساعد على تدمير عشرات الأهداف في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ