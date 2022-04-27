مخطبتش إلا زينة| تامر عبد المنعم: عمري ما ارتبطت بممثلة في السر|فيديو

كشف الفنان تامر عبد المنعم، مفاجأة عن رصيده في البنك حاليا.

وقال عبد المنعم، ردا على سؤال من الإعلامية داليا فؤاد ببرنامج "ضرب نار"، على قناة القاهرة والناس، عن رصيده في البنك قائلا: "معنديش ولا مليم في البنك".

وأكد الفنان تامر عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، عدم صحة ما يشاع عن ارتباطه بفتاة أخرى خلال فترة خطوبته بالفنانة زينة، قائلا: "عمري ما ارتبطت مع ممثلة في السر وارتبطت بفنانات ولكن مش في السر، وأنا مخطبتش إلا زينة ولم أكن في علاقة مع حد تاني خلال خطوبتي مع زينة، وأنا لما ارتبط بحد أعلن ولو مش قد الاعلان لا ارتبط، ومعرفش اعيش فى جو جواسيس".

وأشار الفنان تامر عبد المنعم، إلى أنه يعمل حاليا على موضوع متعلق بمذابح الأرمن التي ارتكبتها الدولة العثمانية في حق الأرمن، مضيفا: "بحلم بموضوع مذابح الأرمن اللي عملتها الدولة العثمانية فى حق الارمن وإجرام البعض ومنهم السلطان عبد الحميد الثاني، ودي شخصية بيلمعوها في الدراما التركية"، كما تمنى أن يكتب شيء جديد للزعيم عادل إمام.