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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحجم العملة المعدنية.. اكتشاف أصغر ضفدعة في العالم

ضفدع
ضفدع

في الحياة البرية مازالت بعض الكائنات لم تكتشف كل فصائلها بعد، فقد تم اكتشاف ستة أنواع جديدة من الضفادع ، جميعها بحجم عملة معدنية أو أقل، في غابات المكسيك.

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اكتسب أحد الأنواع والذي يعرف باسم Craugastor candelariensis ، تميزًا بكونه أصغر ضفدع في المكسيك والعالم، حيث ينمو الذكور حتى يصل طولها إلى 13 ملم عند النضج.

تُعرف جميع الأنواع الستة باسم الضفادع "النامية المباشرة"، وهذا يعني أنها من السلالة النادرة التي لا تنفجر من الضفادع مثل الضفادع الصغيرة ولكن كضفادع مكتملة التكوين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

لسوء الحظ بالنسبة للبرمائيات المصغرة ، فإن حجمها الصغير يضعها في أسفل السلسلة الغذائية في غابات وادي المكسيك حيث تم العثور عليها.

قال ذلك توم جيمسون ، باحث في  قسم علم الحيوان بجامعة كامبريدج والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية عن اكتشاف الضفادع.

 

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عثر فريق من الباحثين من جامعة كامبريدج ومتحف التاريخ الطبيعي وجامعة تكساس في أرلينجتون على الأنواع الجديدة عند دراسة العلاقة بين حوالي 500 عينة من الضفادع التي تم جمعها في المكسيك.

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