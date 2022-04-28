تامر عبد المنعم مستنكرا الهجوم عليها: هى ريهام حجاج دى من الإخوان

رد الفنان تامر عبد المنعم، على سؤال " ليه انت اللى بتدافع عن الفنانة ريهام حجاج" وقال إن :" هى ريهام حجاج دى من الإخوان".

وأضاف تامر عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، تقديم الإعلامية داليا فؤاد، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أى شخص لا يحب فنان معين من الممكن أن لا يتابعه، معلقًا :" لو مابتحبهاش غير المحطة".

ولفت إلى أن ريهام حجاج ممثلة معروفة وقدمت أعمال كثيرة، ولم تخرج فى يوم وليلة، وتقوم ببطولة مسلسل.

وكشف أن ريهام حجاج ممثلة جيدة، قامت بعمل مسلسل يحصل على نسبة مشاهدات، والشخص الذى لا يريد متابعة مسلسلها عليه أن يشاهد مسلسلات آخري.