تامر عبدالمنعم: لا يوجد خلاف مع مادلين وكانت متواجدة معي في "الضاهر".. فيديو

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن حقيقة خلافة مع الفنانة مادلين طبر وأسباب هجومها عليه قائلا " لا يوجد خلاف بيني وبين ماديلن وكانت متواجدة معي في مسلسل " الضاهر" وهو إنتاجي أنا وتامر مرسي .

وأضاف تامر عبد المنعم خلال لقائه في برنامج " ضرب نار " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " ، إن الرقابة أرسلت إلي جواب بوقف مسلسل " الضاهر " لمراجعه بعض المشاهد مع بعض الجهات ، وكان من المقرر عرضة رمضان 2017 وبدأت في تعديل المشاهد بالفعل .

وأوضح تامر عبد المنعم ، إثناء تعديل المشاهد مادلين طلبت مستحقاتها المالية واختارت الحصول عليهم عن طريق المحكمة ، والفعل حكمت المحكمة بعدم استحقاقها إلي المال إلا بعد استئناف العمل وطلبها للتصوير .

وتابع : أنه عند تعديل المشاهد لم نطلبها للتصوير ولم يكن لدي يد في عدم طلبها للتصوير .