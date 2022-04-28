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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر عبدالمنعم: لا يوجد خلاف مع مادلين وكانت متواجدة معي في "الضاهر".. فيديو

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن حقيقة خلافة مع الفنانة مادلين طبر وأسباب هجومها عليه قائلا " لا يوجد خلاف بيني وبين ماديلن وكانت متواجدة معي في مسلسل " الضاهر" وهو إنتاجي أنا وتامر مرسي .

وأضاف تامر عبد المنعم خلال لقائه في برنامج " ضرب نار " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " ، إن الرقابة أرسلت إلي جواب بوقف مسلسل " الضاهر " لمراجعه بعض المشاهد مع بعض الجهات ، وكان من المقرر عرضة رمضان 2017 وبدأت في تعديل المشاهد بالفعل .

وأوضح تامر عبد المنعم ، إثناء تعديل المشاهد مادلين طلبت مستحقاتها المالية واختارت الحصول عليهم عن طريق المحكمة ، والفعل حكمت المحكمة بعدم استحقاقها إلي المال إلا بعد استئناف العمل وطلبها للتصوير .

وتابع : أنه عند تعديل المشاهد لم نطلبها للتصوير ولم يكن لدي يد في عدم طلبها للتصوير .

 

تامر مرسي محكمة تامر عبد المنعم مادلين طبر رمضان 2017 الرقابة المالية

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