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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء شيخ الأزهر في ليلة القدر.. ردده في يوم 27 رمضان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

دعاء شيخ الأزهر في ليلة القدر ، توجه فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الله- عز وجل-، بالدعاء، في ليلة القدر.

دعاء شيخ الأزهر في ليلة القدر


وقال شيخ الأزهر في دعائه، الذي نشره عبر حسابيه على “فيس بوك” و"تويتر" في وقت سابق: “اللهم بلغنا ليلةَ القدر، اللهم ارفع عنَّا البلاء والوباء، اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، ويسِّر أمورنا، واحفظ أوطانَنا، اللهم جنِّب عالمنا الحروب والصراعات، واحفظ شبابنا، واحمِ بلادنا من كل مكروهٍ وسوءٍ، يا أرحم الراحمين”.

موعد ليلة القدر  

كشف الإمام الراحل محمد متولى الشعراوي، في فيديو نادر له، توقيت ليلة القدر، وهذا الفتح حصل عليه؛ من معرفة أسرار القرآن الكريم في الأرقام.

وقال إمام الدعاة متحدثًا عن موعد ليلة القدر: إنه عندما كان يعمل أستاذًا للشريعة في المملكة العربية السعودية، وقع نقاش بينه وبين علماء مصريين وسعوديين، حول توقيت ليلة القدر، كانوا حينها جالسين في فندق إقامتهم كل ليلة، وفي إحدى الليالي أثار الشيخ المصري إبراهيم عطية، قضية توقيت ليلة القدر.

 


 

وأضاف «الشعراوي» مُكملًا حديثه عن موعد ليلة القدر، أن الشيخ عطية قال له إنه حينما كان يقرأ في كتاب القرطبي حول توقيت ليلة القدر، وقرأ حديثًا عن رقم 7، وأن سيدنا عمر بن الخطاب سأل سيدنا ابن عباس عن موعد ليلة القدر؛ فقال له ابن عباس: ظني أن ليلة القدر ليلة 27 من رمضان؛ وذلك لأن الله خلق السماوات سبعًا، وخلق الإنسان في 7 مراحل، وأنزل له مقومات الحياة في 7 دفعات، ويعتقد أنه بناء على الرقم 7، وقول الرسول التمسوها في العشر الأواخر؛ تكون ليلة القدر في ليلة 27.
 

وأشار إلى أنهم كعلماء، اختلط عليهم الأمر، فالرقم 7 لا يعني أن ليلة القدر ليلة 27، فهناك الرقم 20 أيضًا مضافًا إليه، واستمر النقاش دون جدوى، مضيفًا بالقول: «حينها دعانا الشيخ المصري محمد أبو عارف- وكان حاضرًا الجلسة-؛ لصلاة ركعتين في الحرم النبوي الشريف، وبرّر ذلك بسابق قول الشعراوي لهم: إنه إذا اختلط عليهم أمر؛ فعليهم أداء ركعتين في الحرم الشريف».  

 

دعاء تيسير الزواج 


((ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ))

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.


اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة.


اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به احد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

 

اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.


اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.


اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي.


يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و أحفظهم لي في نفسي ومالي واوسعهم رزقا وأعظمهن بركة.

 

دعاء شيخ الأزهر في ليلة القدر دعاء شيخ الأزهر ليلة القدر شيخ الأزهر محمد متولى الشعراوي

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