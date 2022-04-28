على ماهر يقترب من قيادة المنتخب الأولمبي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، اقترب من قيادة المنتخب الأولمبي المقرر تشكيل جهازه الفني الشهر المقبل، وذلك بعدما انقطعت الاتصالات بين اتحاد الكرة وحازم امام عضو المجلس الذى كلفه اتحاد الكرة بالإشراف على هذا الملف واختيار مدير فني للفريق.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، علي ماهر أصبح أكثر الأسماء التي حظت بثقة الأغلبية في مجلس إدارة اتحاد الكرة ليكون أبرز المرشحين لتولى المهمة خلفا لشوقي غريب.

وأتم شبانة، اتحاد الكرة لم يتواصل حتى هذه اللحظة مع ايا من الأسماء المطروحة لقيادة المنتخب الأولمبي، لكن مصدر في اتحاد المرة كشف أن حظوظ على ماهر في تولى المهمة تتخطى 70% بينما تذهب باقي النسبة لأحمد سامي مدرب سموحة.