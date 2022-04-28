أحلام سعيدة 26.. فريدة تتهم ليلى فى حادث فقدان بصرها

عرضت أحداث الحلقة 26 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

كشفت احداث الحلقة 26 من مسلسل أحلام سعيدة حمل ليلى وضرتها شروق فى نفس الوقت الامر الذى اثار غضب ليلى واعتقدها بإن ضرتها تريد أثارة غضبها.

وتذهب ليلى لشرين فى الحبث وتعاتبها على عدم اخبارها بالحادث .

كما تذهب ليلى لفريدة هانم وتخبرها بحملها وتتفاجئ ليلى باتهام ديدى بإنها شريكة شيرين فى حادث فقدان بصرها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمصشخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهنالقدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.