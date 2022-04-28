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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان في السعودية اليوم لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

أردوغان يبدأ زيارة
أردوغان يبدأ زيارة إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اليوم الخميس زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

 

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيجري مباحثات في إطار زيارته التي تستغرق يومين.

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وأوضح البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها ومناقشة فرص تطوير التعاون.

 

وسيتبادلان أيضا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية.


وعلى مدار الأسابيع الماضية، شدد الرئيس التركي على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

 

ففي 22 فبراير الماضي، قال أردوغان في تصريحات صحفية: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".


ومضى في حديثه حينها: "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي".

وحاولت تركيا على مدار الأشهر الماضية إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول بالمنطقة.

وزار أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي في زيارة وصفت بـ"التاريخية".

 

تركيا السعودية أردوغان أنقرة الرياض

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