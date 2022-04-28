فودة يكرم حفظة «القرآن الكريم» في ليلة القدر بشرم الشيخ.. صور

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وذلك خلال احتفالية مديرية الأوقاف بجنوب سيناء بليلة القدر، بمسجد السلام بشرم الشيخ.

كما كرم الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لدوره في الإشراف علي مسابقة القرآن الكريم وتزايد أعداد المتسابقين.

حيث أدى المحافظ صلاة العشاء، والتراويح ليلة أمس ثم بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية ، وألقي وكيل مديرية الأوقاف كلمة اشاد بها بمحافظ جنوب سيناء لرعايته وحرصه علي تكريم حفظة القرآن الكريم علي مدار سنوات طويلة مضت، واعلن عن الفائزين حيث تقدم للمسابقة 879 متسابقا تميز منهم 482 متسابقا، طبقا لأجزاء القرآن الكريم حيث تقدم للقرآن جميعه 78 متسابقا تميز منهم 57 متسابقا، وتقدم لثلاثة ارباع القرآن 64 متسابقا، تميز منهم 40 متسابقا، وتقدم لنصف القرآن 131 متسابق، تميز منهم 97 متسابقا، وتقدم لربع القرآن 606 متسابقين، تميز منهم 289 متسابقا.

وقام المحافظ بتسليم شهادات التقدير والمكافآت المالية والهدايا العينية للفائزين.

أكد المحافظ خلال أنه يسعد جدًا بتكريمه حاملي القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يحرص علي تكريمهم في جميع المناسبات الدينية لتحفيزهم وتشجيعهم، وقدم التحية لاهاليهم والمشرفين علي هذه المسابقة بمديرية الأوقاف .

حضر التكريم اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والعميد علي جمال،واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس المدينة، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ جمال البرديسي مدير ادارة أوقاف شرم الشيخ، والقيادات التنفيذية بمديرية الأوقاف بالمحافظة، وعدداً من رجال الأعمال ولفيف من مواطنى شرم الشيخ.

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