أمين الأمم المتحدة خلال زيارة كييف: الحرب في القرن الـ 21 "عبثية"

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى بلدة بوروديانكا بضاحية العاصمة الأوكرانية كييف، لمشاهدة الوضع بها عقب الغزو الروسي للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيرتش خلال زيارته الميدانية إلى كييف "إن حرب في القرن الـ21 هي عبثية".

ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس، إلى بوتشا والتي شهدت قتل جثث لمدنيين، ثم يلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكان جوتيريش، أعلن أمس الأربعاء، وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة إلى روسيا ولقاء رئيسها فلاديمير وبوتين.

وأكد جوتيرتش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن الأمم المتحدة ستواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أنه كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كلما كان أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم.