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تعليم

استغرقت 6 ساعات

إنقاذ حياة عضو هيئة تدريس بعملية جراحية دقيقة في مستشفى أسيوط الجامعي

صدى البلد

أثنى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على انفراد القطاع  الطبي بجامعة أسيوط بمختلف تخصصاته في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة بنجاح منقطع النظير، وذلك عبر مختلف مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة، وهو ما يأتي نتيجة للطفرة الطبية غير المسبوقة والتي شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة بفضل ما تملكه من كوادر بشرية متميزة من الأطباء والكوادر العلمية المتخصصة، بالإضافة إلى ما تضمه من إمكانيات طبية وأجهزة متقدمة تواكب المقاييس العالمية تجعلها قادرة على تقديم خدمة علاجية وجراحية متقدمة فى أشد الحالات خطورة وتعقيداً.

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في السياق ذاته، أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح فريق جراحي  بمستشفى القلب الجامعى في إجراء عملية جراحية ناجحة لإصلاح انشطار بالشريان الأورطى لعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة أسيوط يبلغ من العمر 46 عاما،  حيث كان يعانى المريض من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر. 

وأشاد بما يملكه مستشفى القلب الجامعى من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من التميز، وما شهده قسم جراحة القلب والصدر من طفرة طبية ومن أعمال التطوير، والتى ساهمت فى نجاح إجراء مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة. 

وأوضح أن الفضل في ذلك يرجع إلى الدكتور أحمد المنشاوى، أستاذ جراحة القلب والصدر ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.  

وأكد الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية والارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة، مشيدا بقسم جراحة القلب والصدر ونجاحه في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة، والذي ينضم إلى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لجميع المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

وحول تفاصيل الحالة، كشف الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى القلب الجامعى، أن الحالة كانت تعانى من الآلم شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر، وبعد  إجراء الفحوصات تحت إشراف الأطباء بقسم أمراض القلب تبين أن المريض يعانى من انشطار بالشريان الأورطى مع عدم استقرار الحالة الصحية، وعلى الفور تم تجهيز المريض للدخول إلى عمليات بشكل عاجل و طارئ واستغرقت العملية 6 ساعات.

وقال الدكتور أحمد غنيم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إن الفريق الجراحي ضم الدكتور أحمد حمد طه، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو إبراهيم، مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد ربيع، مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد جاد الله، معيد جراحة القلب والصدر وأطباء التخدير، بقيادة الدكتور هاني مصطفى، استشاري التخدير والرعاية المركزة، مشيرا إلى أنه تم نقل المريض إلى الغرفة الخاصة به بعد استقرار الحالة الصحية له.

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