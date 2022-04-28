مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات بأكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان، في انقلاب سيارة على طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث عند الكيلو 64 اتجاه طريق (الواحات - أكتوبر) بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين أحدهما مجند نقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بينما رفض الثاني نقله وغادر بمفرده.



تم تجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.