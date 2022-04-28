مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق دهشور

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل جامبو 2 تروسيكل بطريق دهشور بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق دهشور اتجاه منشية دهشور ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارات إسعاف وتبين اصطدام سيارة نقل جامبو ب2 تروسيكل وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص فيما أصيب اثنان آخران تم نقلهم لمستشفى لتلقي العلاج وجاري عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وتم نقل الجثث للمشرحة ويقوم رجال المرور بتجنيب حطام الحادث لاعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.