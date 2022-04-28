النشرة الدينية.. عجائب قيام الليل فى رمضان..موعد صلاة العيد.. دعاء ختم القرآن.. ولماذا سميت ليلة القدر بهذا الإسم؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل الأذهان، نرصدها في النشرة الدينية.
أذان المغرب 27 رمضان .. ودعاء الرسول عند الإفطار
دعاء ليلة القدر 27 رمضان للزواج والرزق.. تفتح لك الأبواب المغلقة
عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله
موعد صلاة العيد .. اعرف توقيتها بالقاهرة والمحافظات وكيفية أدائها وعدد التكبيرات
سنن مهجورة في ليلة القدر.. 10 أعمال يغفلها الكثيرون حان أوانها
دعاء ختم القرآن فى رمضان.. أجمل الأدعية المستجابة تفتح لك أبواب الرزق
لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم ؟ .. أسرار يغفلها كثيرون
كان يُحيي الموتى.. معجزات سيدنا عيسى التي أيده الله بها