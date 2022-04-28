عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. عجائب قيام الليل فى رمضان..موعد صلاة العيد.. دعاء ختم القرآن.. ولماذا سميت ليلة القدر بهذا الإسم؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل الأذهان، نرصدها في النشرة الدينية.

 

أذان المغرب 27 رمضان .. ودعاء الرسول عند الإفطار

 

دعاء ليلة القدر 27 رمضان للزواج والرزق.. تفتح لك الأبواب المغلقة

 

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله

 

موعد صلاة العيد .. اعرف توقيتها بالقاهرة والمحافظات وكيفية أدائها وعدد التكبيرات

 

سنن مهجورة في ليلة القدر.. 10 أعمال يغفلها الكثيرون حان أوانها

 

دعاء ختم القرآن فى رمضان.. أجمل الأدعية المستجابة تفتح لك أبواب الرزق

 

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم ؟ .. أسرار يغفلها كثيرون

 

كان يُحيي الموتى.. معجزات سيدنا عيسى التي أيده الله بها

 

ليلة القدر.. أعمالها ودعاء واحد يجمع لك خيري الدنيا والأخرة والفوز والنجاة

دعاء ليلة القدر 27 رمضان دعاء ليلة القدر 27 رمضان للزواج والرزق اذان المغرب 27 رمضان عجائب قيام الليل فى رمضان موعد صلاة العيد سنن مهجورة في ليلة القدر دعاء ختم القرآن في رمضان ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات بأكتوبر

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

وفاة الإعلامي الرياضي محسن نوح مقدم برنامج الكرة في أسبوع

سمومها تصيب رحم الأم..التفاصيل الكاملة لسحب بعض أنواع الأندومي من الأسواق

شيخ الأزهر ورئيس الإنجيلية: نرفض المثلية الجنسية ومحاولات فرض ثقافة دخيلة بدعوى الحريات

العمل بالمواعيد الصيفية عدا الخميس والجمعة..أوقات عمل شركات الاتصالات خلال أيام العيد

الظهور الأول لـ حسام مؤنس عقب الإفراج عنه في طرة |صور

آليات الاستثمار بالمناطق التكنولوجية فى القانون الجديد ..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

محمد محيي: صوتي مسرسع والناس قالت زي العيال.. ويكشف سر عدم زواجه

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ