تعليم دمياط تحصد المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء على مستوى الجمهورية

محافظة دمياط

هنأ الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة الإلقاء على مستوى الجمهورية التابعة توجيه عام التربية المسرحية.

وحصد كل من الطالبة حلا وليد الدسوقي من مدرسة كفر سعد الإعدادية على المركز الأول جمهوري للمرحلة الإعدادية والطالب مروان أحمد محمد أبو الروس مدرسة عزبة البرج الثانوية علي المركز الأول جمهوري للمرحلة الثانوية والطالب عمار محمود عيد أحمد علي مدرسة الروضة الثانوية المركز الثاني جمهورى مرحلة ثانوية والتلميذ محمد وائل العلمي مدرسة اللغات الجديدة بدمياط علي المركز الثاني جمهوري مرحلة إبتدائية والتلميذة جنى محمد عبد الرحمن مدرسة الإصلاح الابراهيمية علي المركز الثالث جمهوري مرحلة إبتدائية.

كما هنأ "وكيل الوزارة" يحيي توما مدير عام الخدمات واستاذة إيناس البراوي موجه أول التربية المسرحية علي تحقيق تلك المراكز لتعليم دمياط، معربا عن شكره وتقديره لجميع الطلاب المشاركين والمشرفين وكل مع عمل تحقيق تلك النتائج المشرفة.

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