ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد،شغلوا الرأي العام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما وصل النزاع بينهم إلى ساحات القضاء، في قضايا اتنوعت ما بين التشهير والتعدي الجسدي والجنسي.

وبدأت العلاقة العاطفية بين نجمي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد، عندما ألتقيا سويًا لأمر مرة في موقع تصوير فيلم The Rum Diary عام 2009، ونشأت بينهم قصة حب أستمرت لحد سنة 2015.

وبدأ النزاع بينهم مع ارتباطهم في 2015م، وحتى 2017م، ووقتها اتهمت آمبر هيرد، زوجها بالإساءة ليها، وضربها، ونشرت مقال بصحيفة «ذا صون» سنة 2020، اتهمت فيه جوزها جوني ديب بالتعدي عليها بالضرب، وقالت انه بيسيئ معاملتها، وبعد المقال ده قرر جوني ديب مقاضاتها بسبب التشهير بيه، وطالب بالتعويض عن حقه.

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