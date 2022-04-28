بنزيما و 7 لاعبين من ليفربول يقودون تشكيل نصف نهائي أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيل المثالي للجولة الماضية في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.
وشهد التشكيل المثالي لذهاب نصف النهائي التشامبيونزليج تواجد 7 لاعبين من ليفربول وهم أليسون بيكر وفان دايك وروبرتسون وكوناتي وأرنولد وألكانتارا وساديو ماني.
وكشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تشكيل الأسبوع
وجاء كالتالي:حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - فان ديك (ليفربول) - روبرتسون (ليفربول).
خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) فيل فودين (مانشستر سيتي) - ساديو ماني (ليفربول).
خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد).