عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما و 7 لاعبين من ليفربول يقودون تشكيل نصف نهائي أبطال أوروبا

صدى البلد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيل المثالي للجولة الماضية في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وشهد التشكيل المثالي لذهاب نصف النهائي التشامبيونزليج تواجد 7 لاعبين من ليفربول وهم أليسون بيكر وفان دايك وروبرتسون وكوناتي وأرنولد وألكانتارا وساديو ماني.

وكشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تشكيل الأسبوع 

وجاء كالتالي:حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - فان ديك (ليفربول) - روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) فيل فودين (مانشستر سيتي) - ساديو ماني (ليفربول).

خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

بالأسماء.. بينهم حمزة زوبع | إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

وفاة الإعلامي الرياضي محسن نوح مقدم برنامج الكرة في أسبوع

ترشيحاتنا

بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. توجيهات من السيسي بدعم خطة الحماية الاجتماعية..تعرف عليها

أمين «البحوث الإسلامية»: العقل والنقل كلاهما يحتاج إلى الآخر

الجزائر: أي تغيير لوجهة الغاز المصدر لإسبانيا قد يؤدي لفسخ العقد

اليمن.. قوات التحالف تفرج عن 163 أسيرا حوثيا بالتنسيق مع الصليب الأحمر

حسام موافي: التهاب الصمامات إن لم تكتشف مبكرا سيكون لها مضاعفات خطيرة|فيديو

بنزيما و 7 لاعبين من ليفربول يقودون تشكيل نصف نهائي أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

تكتب فيها أقدار العباد وأرزاقهم.. فضل ليلة القدر |فيديو

متتفرجش على مسلسلها.. تامر عبد المنعم يدافع عن ريهام حجاج وخلافه مع مادلين طبر

فيديوجراف.. نورهان تكشف عمرها الحقيقي وماذا تفعل أدوار الإغراء في الفنان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ