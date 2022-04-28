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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمات

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مركز العمليات

تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس، منظومة العمل بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المركز، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز.

 

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وأكدت مجدى على المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أى طوارئ وتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات.

 

من ناحية أخرى، شددت نائب المحافظ على إعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة، وذلك بالتنسيق مع قطاعى التموين والزراعة.

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