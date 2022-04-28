بايدن يطلب 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا.. ويرفض تهديدات روسيا النووية

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس، اليوم الخميس، إلى تقديم 33 مليار دولار من المساعدات لدعم أوكرانيا، حيث سيوفر التمويل مساعدات أمنية ومساعدات إنسانية واقتصادية.

وقال بايدن إن المساعدة ستفيد كلاً من أوكرانيا وحلفاء أمريكا في الناتو والاتحاد الأوروبي.

يأتي الطلب بعد أسبوع من إعلانه عن 800 مليون دولار إضافية لتمويل المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وسيتم تخصيص غالبية مبلغ 33 مليار دولار، أكثر من 20 مليار دولار، للمساعدات الأمنية والعسكرية.

وقال بايدن إن هذا الطلب يأتي في “لحظة محورية للغاية” بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين.

وقال بايدن: “الثمن الذي يدفعونه هو حياتهم من أجل هذه المعركة. لذلك، نحن بحاجة إلى المساهمة بالأسلحة والتمويل والذخيرة والدعم الاقتصادي لجعل شجاعتهم وتضحياتهم هدفًا حتى يتمكنوا من مواصلة هذه المعركة والقيام بما يفعلونه”.

كما رفض فكرة أن حرب روسيا في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى صراع بالوكالة بين موسكو والولايات المتحدة وحلفاء الناتو، الأمر الذي قد يجعل العالم أقرب إلى المواجهة النووية.

وقال بايدن: “لا ينبغي لأحد أن يدلي بتعليقات خاملة حول استخدام الأسلحة النووية”، ووصف القيام بذلك بأنه “عمل غير مسؤول”.