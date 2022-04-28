عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطلب 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا.. ويرفض تهديدات روسيا النووية

جو بايدن
جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس، اليوم الخميس، إلى تقديم 33 مليار دولار من المساعدات لدعم أوكرانيا، حيث سيوفر التمويل مساعدات أمنية ومساعدات إنسانية واقتصادية.

وقال بايدن إن المساعدة ستفيد كلاً من أوكرانيا وحلفاء أمريكا في الناتو والاتحاد الأوروبي. 

يأتي الطلب بعد أسبوع من إعلانه عن 800 مليون دولار إضافية لتمويل المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وسيتم تخصيص غالبية مبلغ 33 مليار دولار، أكثر من 20 مليار دولار، للمساعدات الأمنية والعسكرية. 

وقال بايدن إن هذا الطلب يأتي في “لحظة محورية للغاية” بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين.

بايدن: دعمنا أوكرانيا بأسلحة ومعلومات استخباراتية للتصدي لهجمات روسيا

ماذا يعني انسحاب روسيا من منظمة السياحة العالمية؟..خسائر كبيرة والغرب يفقد مصداقيته

وقال بايدن: “الثمن الذي يدفعونه هو حياتهم من أجل هذه المعركة. لذلك، نحن بحاجة إلى المساهمة بالأسلحة والتمويل والذخيرة والدعم الاقتصادي لجعل شجاعتهم وتضحياتهم هدفًا حتى يتمكنوا من مواصلة هذه المعركة والقيام بما يفعلونه”.

كما رفض فكرة أن حرب روسيا في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى صراع بالوكالة بين موسكو والولايات المتحدة وحلفاء الناتو، الأمر الذي قد يجعل العالم أقرب إلى المواجهة النووية.

وقال بايدن:  “لا ينبغي لأحد أن يدلي بتعليقات خاملة حول استخدام الأسلحة النووية”، ووصف القيام بذلك بأنه “عمل غير مسؤول”.

أمريكا الاتحاد الأوروبي روسيا الولايات المتحدة بايدن الكونجرس الناتو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

انفجاران كبيران في العاصمة الأوكرانية كييف

بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. توجيهات من السيسي بدعم خطة الحماية الاجتماعية..تعرف عليها

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

بالأسماء.. بينهم حمزة زوبع | إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

الدفاع الروسية تعلن تدمير 76 منشأة عسكرية و6 مخازن ذخيرة ووقود بأوكرانيا

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة روسية في منطقة أوديسا

مسئول بالبنتاجون: وصول 60% من مدافع الهاوتزر إلى أوكرانيا

بايدن: دعمنا أوكرانيا بأسلحة ومعلومات استخباراتية للتصدي لهجمات روسيا

مشهد سينمائي.. شاهد لحظة تبادل أسيري أمريكا وروسيا

الخارجية البريطانية: مقتل مواطن وفقدان آخر في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاق مع بلغاريا بشأن نقل الحبوب

ترشيحاتنا

بن شرقي في الهجوم .. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

في أولى جولاته.. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

عدم العمل مع المطربين الأنانيين..عمرو مصطفى يكشف وصية والدته لأول مرة|فيديو

للمرة الثانية.. أسرة رئيس وزراء إسرائيل تتلقى رسالة تهديد بداخلها رصاصة

روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ .. وأنباء عن سقوط ضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

فيديو

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

تكتب فيها أقدار العباد وأرزاقهم.. فضل ليلة القدر |فيديو

متتفرجش على مسلسلها.. تامر عبد المنعم يدافع عن ريهام حجاج وخلافه مع مادلين طبر

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ