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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة 27 من مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان 2022
مسلسلات رمضان 2022

شهدت الحلقة 27 من عدة مسلسلات تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، ونقدم لكم ملخصا كاملا لما تم عرضه خلالها.

 

 

بيت الشدة 

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 27 تطور جديد فى الأحداث، حيث يعترف بدير المساعد الخاص لفلك “وفاء عامر” بحبه لها إلا أن كان رد فعل فلك مفاجئ له حيث تحذره من التامى فى هذا الأمر أو الاستغناء عنه.

كما يذهب المعلم مختار إلى الأستاذ ناصر ويطلب منه معرفة المزيد عن بيت الشدة.

شغل في العالي 

شهد مسلسل شغل فى العالى الحلقة 27 تطور جديد فى الأحداث حيث تعود المساعدة الى وظيفتها مجددا بعد ان صفح عنها فيفى عبده وشيرين رضا.

وتقابل شيرين رضا حبيبها فراس سعيد والذى يجلب لها فيلا عش الزوجية وتهديه شيرين رضا لوحة عليها صورته.  

 وجوه 

شهد مسلسل وجوه حكاية ميتافيرس الحلقة 12 تطور جديد فى الأحداث حيث يقوم هادى “عابد عنانى” بتوجيه اللوم والعتاب لخطيبته ليليان “جيهان خليل” بسبب تعاملها غير اللائق مع فريدة “حنان مطاوع”.

يكتشف منير والد هادى الشخص الذى قام بدخول مكتبه وهو مهاب “حسنى شتا” وفى نفس الوقت يخطط لتهريب الماس فى ليلة زفاف ابنه هادى.

 

الكبير أوي 

شهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل المضحكة.

 

يواصل الكبير بمساعدة بيومي فؤاد ومربوحة التنظيم لمهرجان “المزاريطة” بينما كان چوني يواصل تصوير برنامج مزيف انه في الصين حتى تواصل معه هدرس وأخبره بأمر المهرجان.

اتصل بيومي فؤاد بـ أحمد عز، الذي يريد حضور المهرجان، وقامت مربوحة بالاتصال بـ يسرا، التي تريد أن تأتي المهرجان أيضاً بعد علمهم بأمر حضور ليوناردو دي كابريو المهرجان. 

 

وانتحل أوس أوس، شخصية الممثل العالمي "ليوناردو دي كابريو" ليدخل مهرجان المزاريطة، ولكن الكبير شك به، لمظهره وطريقة كلامه".

مكتوب عليا 

كشفت الحلقة 27 من مسلسل مكتوب عليا، حالة من الحزن التي سيطرت على سلمى بعد فقدان حملها من جلجل بعد مرورها بحالة من الانهيار العصبي عقب حديث بينها وبين رقية حول خداعهم لها وزواجها منه دون إخبارها. 

 

في الوقت نفسه كان جلجل يحاول حل أزمته بعد اكتشاف مكان كمال مساعد بدوي الذي قام بجريمة قتل وورطه بها هو ووالده وصديقه وخطيب شقيقته.

 

وضع جلجل خطة لتهريب كمال من المستشفى، ولكنها فشلت بسبب عدم تمكن أصدقائه من تنفيذها بالكامل، لكنه في النهاية وجد شخص يسمى “نجاح” عرض عليها مساعدته لإتمام المهمة. 

 

فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

 

قررت نيللي كريم، أن تتنازل عن جميع القضايا المقدمة ضد شريف سلامة وذلك بعدما خطف ابنتيها.

 

كما هربت الابنتان من شقة شريف سلامة، واستقلوا سيارة مع سيدة تعرف والدتهما، وظلوا يوصفان الطريق لها.

 

وانتهت الحلقة قبل أن تعود نيللي كريم، لشريف سلامة مرة اخرى، ومن المفترض أن تشهد الحلقة المقبلة العديد من الأحداث الجديدة التي تكشف المزيد من الأسرار.

 

سوتس بالعربي

أنقذ المحامي آدم منصور (أحمد داود) مكتب المسيري زيدان من خسارة أحد عملائه، حيث كشفت الحلقة السابعة والعشرون عن اكتشافه إحدى الأخطاء في ملفات أحد العملاء الذي حاولت شركة منافسة سرقته، ليتمكن مع زين ثابت (آسر ياسين) من استعادة العميل وإنقاذ سمعة المكتب.

كما تعرض آدم للضرب الضرب المبرح من زوج صديقته هدى (جيهان الشماشرجي) بسبب علاقته بها، وحاول داود الاعتذار لليلى (تارا عماد) بسبب علاقاته السابقة، ولكنها لم تسامحه، لتبقى علاقتهما معلقة.

راجعين  يا هوى

عرضت الحلقة 27 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة خروج “بليغ” على ذمة قضية اتهامة بالاتجار فى المخدرات التى تسبب فيها ياسمين.  

وذهب بليغ للدكتورة ماجي التي أيضا صدقت ما سمعت عنه رغم أن بداخلها شكا دفعها للذهاب لياسمين لتصطحبها لكي تتعالج من الادمان لكن ياسمين ترفض وتقول لها حتى يظهر صحة كلامها من عدمه ستكون سمعة بليغ قد تدمرت.

وتذكر بليغ كلام زوجة أخيه أمين  وربط بين الكلام ومحل العطارة الخاص بوالده وذهب هناك ووجد الأوراق التي ستثبت حقه في ورث والده.

في بيتنا روبوت 

عرضت اليوم الحلقة 27 من مسلسل “يى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف، وشهدت الأحداث حيث سماع سارة ليوسف  وهو يرسل رسالة صوتية لشخص وعندما سألته ادعى أنه يرسلها لـ الإتش آر في شركته، ولكنها شكت أنه يخونها

وعلى جانب  اخر تحدث يوسف مع مي جارتهم  ويتضح أن بينهما اتفاق  على أن يتقابلا في منزله أو منزلها بعدما تنصرف سارة.

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

أحلام سعيدة 

عرضت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة معاناة ليلى والتي تجسد دورها الفنانة مي كساب من أخبار زوجها حازم والذي يلعب دوره الفنان نور محمود بنبأ حملها الأمر الذي يسبب له صدمة، لكن سعادتها البالغة بحملها يجعلها تتغلب على كافة المصاعب.

كما تكشف أحداث الحلقة اعتراف يحيى لديدى والذي يلعب دوره الفنان نبيل نور الدين بأنه محامي شيرين والتي تجسد دورها الفنانة غادة عادل في قضية الحادثة لفريدة والتي تعلب دورها الفنانة يسرا الأمر الذي يصيبها بالدهشة والغضب لاخفائه عنها كل تلك الفترة وأنه يدافع عن من قامت بإصابتها بفقدان النظر.

رمضان بيومي فؤاد حنان مطاوع مهرجان شيرين رضا يسرا

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