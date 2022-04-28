عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش : الحرب الروسية انتهاك لكل من الأراضي الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة

جوتيريش
جوتيريش

 أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس مجددا أن الحرب الروسية، تعد انتهاكا لكل من الأراضي الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال زيارته الحالية لكييف.

وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف - إن الأمم المتحدة تواصل سعيها من أجل وقف كامل لإطلاق النار، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي قدمتها الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى أكثر من مليوني أوكراني.

ووصف جوتيريش، الوضع في مدينة "ماريوبول" الساحلية الجنوبية المحاصرة بأنه "أزمة داخل أزمة" كما أكد "نبذل قصارى جهدنا لإجلاء الأشخاص من داخل مصنع الصلب في المدينة.

ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى فتح ممرات للإجلاء في مدينة "ماريوبول" الأوكرانية"، قائلا "اليوم سكان ماريوبول في حاجة ماسة لمثل هذا النهج".

وأوضح أن آلاف المدنيين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة، مضيفا أن العديد من كبار السن يحتاجون إلى رعاية طبية أو لديهم قدرة محدودة على الحركة ويحتاجون إلى طريق للهروب من نهاية العالم /على حد وصفه/.

وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل في بذل كل ما في وسعه لمنع وإنهاء هذه الحرب، معتبرا هذا مصدر لخيبة أمل كبيرة وإحباط وغضب، لكنه أكد في الوقت ذاته أن رجال ونساء الأمم المتحدة استمروا في العمل بشكل يومي من أجل شعب أوكرانيا جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الأوكرانية الشجاعة.

وفي رسالة إلى الشعب الأوكراني، قال جوتيريش إنه يريدهم أن يعرفوا أن العالم يراهم ويسمعهم، مؤكدا أنه على علم بأن كلمات التضامن ليست كافية وأنه يتواجد في أوكرانيا حاليا للتركيز على الاحتياجات على الأرض وتوسيع نطاق العمليات.

جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة الحرب الروسية انطونيو جوتيريش الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. توجيهات من السيسي بدعم خطة الحماية الاجتماعية..تعرف عليها

بالأسماء.. بينهم حمزة زوبع | إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 27 .. السيسي يحضر اجتماعًا لـ محمد مرسي

مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

15 دقيقة.. القائم يحرم الزمالك من تسجيل هدف التقدم في مرمى المصري

استبعاد رزاق سيسيه والسيد عطية من قائمة الزمالك أمام المصري

فوتشي يتراجع عن تعليقه وينكر خروج الولايات المتحدة من مرحلة جائحة كورونا

علامات ليلة القدر .. حقيقة ظهور 8 أمارات في 27 رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

فيديو

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

تكتب فيها أقدار العباد وأرزاقهم.. فضل ليلة القدر |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ