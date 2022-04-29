هدية العيد.. معارض لتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات والأولى بالرعاية بالمحافظات

توزيع ملابس جديدة ودعم زواج الفتيات اليتيمات بالفيوم

تضامن الغربية: معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال الأيتام

محافظ الأقصر يفتتح معرض "ملابس العيد" للأسر الأولى بالرعاية

فودة يوزع ملابس العيد لـ 150 أسرة من الأرامل والمطلقات بجنوب سيناء

في جو إنساني لإدخال البهجة والفرحة على نفوس الفقراء والأكثر احتياجا، شهدت عدة محافظات افتتاح عدة معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية.

ففي الغربية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن تنظيمها معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأيتام وذوي الاحتياجات والأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي تكثيف دعمها الكامل لزواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الغربية.



وأكدت المديرية - في بيان-: "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية خلال عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن كاهلهم، حيث سيتم تخصيص مقرات لإقامة معارض كبيرة ويتم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع ملابس العيد عليهم .

ومن الغربية لأرض الفيروز ، عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاءاً مع 150 أسرة من الأرامل والمطلقات وغير القادرين بالاضافة لـ 83 من ذوي الهمم للتهنئة بعيد الفطر المبارك والاستماع إليهم في حديث من القلب .

هنأ المحافظ الحضور بعيد الفطرالمبارك داعياً الله ان يعيده بالخير واليمن والبركات، وقال المحافظ ان بابه مفتوح ويتقبل جميع المطالب ويسعى لحلها من اجل ابناء المحافظة.

وسلم المحافظ ملابس العيد لجميع الأسر وذوي الهمم، وأكد علي توفير كعك العيد للأسر غير القادرة من اجل اسعاد جميع الأطفال ونشر البهجة والسرور علي قلوبهم.

وفي الفيوم أعلنت جمعية الأورمان خطتها لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم خلال عيد الفطر المبارك والتى تتمثل فى تنظيمها معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة علي الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات بالاسر الاولي بالرعاية، بالاضافة الي تكثيف دعمها الكامل لزواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الفيوم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جميعة الأورمان : "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية خلال عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن كاهلهم، حيث سيتم تخصيص مقرات لإقامة معارض كبيرة ويتم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع ملابس العيد عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة .

ومن الفيوم لاقى الصعيد ، حيث شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى افتتاح معرض الملابس الجديدة لعيد الفطر بالمجان، الذى تنظمه جمعية الأورمان بنادى المدينة المنورة في حضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والعميد ابراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



قال مدير مشروعات الأورمان ان المعرض لمدة يوم فقط ويستهدف حتى 800 أسرة من الأيتام لتوزيع 4171 قطعة ملابس جديدة للأطفال والسيدات والرجال إضافة لقطع قماش جديدة أيضا واحذية وشنط مدرسية وجميعها مجانا ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لابناء محافظة الأقصر ، بحضور جمعيات اخرى لاستلام ملابس لأسر الايتام.

ومن جانبه قال محافظ الأقصر إن الجمعيات الأهلية هى الضلع الثالث فى مثلث التنمية، مثمنا الدور الرائد والخيرى الذى تقوم به جمعية الاورمان فى كافة المناسبات لأهلنا وابنائنا لرسم البسمة على وجهوهم.