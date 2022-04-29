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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عبدالمنعم : جيراني احتفلوا بهزيمتي في مباراة الستة الشهيرة

صدى البلد

قال حسام عبدالمنعم، نجم الزمالك السابق، إنه بدأ مسيرته الكروية، في صفوف النادي الأهلي، حتى انتهى به المطاف باللعب للفارس الأبيض.

وأضاف حسام عبدالمنعم، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :" بدأت في ناشئين الأهلي ثم رحلت عند سن الـ16 عاما، لنادي النيل ومنه انتقلت لنادي الزمالك ولعبت هناك لفترة بسيطة وبعدها رحلت إلى الشرقية للدخان".

وتابع :" قدمت مواسم جيدة مع الشرقية للدخان، وهو ما جعل الزمالك يفكر في إعادتي من جديد، وساهمت في تتويج الأبيض بالعديد من الألقاب".

وأكمل:" لم أشارك في مباراة الستة الشهيرة، ولكنني فوجئت عند عودتي للمنزل، باحتفال جيراني بهزيمة الزمالك وانتصار الأهلي الكبير".

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