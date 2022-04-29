بعد التتويج بسوبر المحترفين.. فلفل: سنعود من النيجر بالبطولتين

أكد محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أن التتويج ببطولة سوبر المحترفين في نهاية الموسم المحلي كانت مهمة لهم جميعا وله بشكل خاص لأنه كان يريد مصالحة الجماهير بعد خسارة بطولة كأس مصر.

وتوجه فلفل بالشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على ثقتهم في اللاعبين كما توجه أيضا بالشكر إلي أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات على دعمه ووجوده الدائم مع الفريق وتوفير كل طلباتهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم

وأوضح حارس الزمالك انهم مقبلين على بطولتين مهمتين للغاية وطلب من الجماهير الدعاء لهم والاستمرار في مساندتهم مشددا على انه وزملائه سيبذلون كل الجهد للعودة من النيجر بالبطولتين.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب سوبر المحترفين إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس.