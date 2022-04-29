روسيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتقديم إجابات حول تحقيقها بشأن مقتل القذافي

وجه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، جينادي كوزمين، سؤالا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في اجتماع لمجلس الامن اليوم الجمعة، عن سبب عدم وجود أسئلة لدى المحكمة بشأن إعدام الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.

وقال كوزمين: "أعلن مكتب المدعي العام بشكل مباشر أن "تم الانتهاء من التحقيق في أحداث 2011 ( بشأن قتل الزعيم الليبي معمر القذافي)، وسيتم إغلاق الملف".

وأضاف كوزمين: " تخطط المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للتحقيق في أحداث عام 2011. وينص التقرير بهذا الصدد، وفقًا لمكتب المدعي العام، بأنه لا أحد يتحمل المسؤولية، باستثناء القتل الوحشي لمعمر القذافي... هذا النهج ببساطة ملفت للنظر في انحيازه..".

وقال كوزمين : " أود أن أسأل المدعي العام كريم خان: من المسؤول عن انهيار الدولة الليبية وعن سنوات معاناة سكانها؟ لماذا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي أسئلة حول قتل معمر القذافي خارج نطاق القضاء؟ هل يجب أن ننظر إلى هذا الامر، على أنه إقرار من المحكمة لسياسة الإطاحة بالحكومات "غير المرغوب فيها" واغتيال قادة الدول ذات السيادة؟ "

هذا وقتل العقيد معمر القذافي في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011 في سرت في ظروف لا تزال غامضة على يد متمردين ليبيين بعد اعتقاله.

