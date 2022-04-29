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محافظات

محافظ أسيوط: اعتماد 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بحى شرق مدينة أسيوط ، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى ينفذها مشروع وحدة الرصف بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب والمهندس اسامة احمد مدير مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة .


وتابع المحافظ أعمال رصف شارع الجمهورية وتفرعاته بعد الانتهاء من اعمال كشط طبقة الاسفلت القديمة وإعادة الرصف والتى تتم فى الفترة المسائية منعاً للزحام وتعطيل حركة المرور .


واستمع المحافظ إلى شرح من مدير مشروع وحدة الرصف للأعمال التى يجرى تنفيذها بحى شرق وغرب مدينة أسيوط واستكمال رصف الشوارع التى تم كشطها واستكمال تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة ، مشدداً على مراعاة معايير الجودة فى الرصف والتنسيق مع مختلف شركات المرافق من خلال محاضر تنسيقية قبل البدء فى اعمال الرصف .
وأكد محافظ أسيوط انه يجرى تنفيذ خطة رصف شوارع وميادين حى شرق وغرب مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة الاستثمارية للعام المالى 2021 – 2022 ، لافتًا إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة والتى تتضمن رفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب البلدورات وبلاط الارصفة وفقا للمواصفات الفنية ومراعاة الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.
اشار المحافظ الى متابعته المستمرة والميدانية لاعمال التطوير والرصف التى تتم بالاحياء والمراكز من خلال جولاته الميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومدى جودة الاعمال التى تتم ، كما وجه رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع كافة شركات المرافق والخدمات قبل البدء فى اعمال الرصف لرفع المطابق بالشوارع والميادين ولمنع اى عمليات تكسير فى الشوارع بعد رصفها .

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