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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال ليلة واحدة.. روسيا تدمر 112 هدفا عسكريا في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 112 هدفا عسكريا في أوكرانيا، خلال الليل، وذلك في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان: "شن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية غارات على 112 منشأة عسكرية لأوكرانيا ليلاً".

وأضاف"من بين المنشآت المتضررة موقعا قيادة و 11 نقطة إسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وغوروخوفسكوي".

وتابع "قامت وحدات المدفعية بـ975 مهمة إطلاق نار خلال الليل، ما تسبب باصابة: 21 مركز قيادة ، و 69 معقلًا ، و 763 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية... ونتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 280 قوميا و 38 مدرعة ومركبة".

وأردف قوله: " دمرسلاح الجو بواسطو أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية مباني اقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء "أرتيم" في مدينة كييف".

ولفت كوناشينكوف إلى أن " صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر دمرت ثلاث محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية".

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