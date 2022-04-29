25 طن سلع حجبها التجار.. التموين تضبط 1219 قضية تموينية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، ونجحت في ضبط 1219 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة.

أسفرت الحملات عن ضبط(1219) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (52,015طن "دقيق – زيت طعام – سكر –مسلى –مكرونة– أرز - أعلاف"–4350 عبوة سلع غذائية - 11طن أسمنت)، (330) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (32,611 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز –أعلاف" –780عبوة سجائر- 15إسطوانة بوتاجاز - 28860 قطعة مستلزمات طبية –1500 بيضة– 6 ماكينات إنتاج وتعبئة - طن حديد تسليح) ، وكذا (409) قضية فى مجال مخالفاتالمخابز عبارة عن(26 قضية دقيق "تجميع –تصرف" –63قضية إنتاج خبز ناقص الوزن–116قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –4قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –28قضية توقف عن الإنتاج –16 قضية بيع خبز بأزيد من السعر–156قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت(15,650 طن دقيق بلدى –382 بطاقة تموينية ذكية) ،وكذا (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,600طن "أسمدة زراعية مدعمة –2,780 طن سكر تموينى"– 280 عبوة زيت تموينى – 44 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (120,386 طن–780 عبوة سجائر–1500 بيضة –28860 قطعة مستلزمات طبية –59 إسطوانة بوتاجاز –382 بطاقة تموينية ذكية– 6 ماكينات إنتاج وتعبئة – 280 عبوة زيت تموينى – 4350 عبوة سلع غذائية)كان أبرزها الآتى:-

ضبط (13,775 طن "دقيق أبيض")تم تخزينهالحجبها عن التداول بالأسواقمما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (11 طن "أسمنت")تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (6,350 طن "دقيق أبيض - سكر حر- 1,160 طن "مخبوزات") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، عدد 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع وحلوانى) بمحافظة القليوبية.

ضبط (5 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (4 طن "دقيق بلدى مدعم")تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة مطروح.

ضبط (2,640 طن "زيت طعام - مكرونة")تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (1,300 طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك المدخنة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2,71 طن مقطعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2,2 طن كبدة مجمدة– مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) وبحوزته (7,5 طن سلع غذائية "مختلفة الأنواع" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط(5,5 طن سكر حر– دقيق أبيض) معبأة داخل عبواتبدون بياناتأو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.