محمد فهمي يتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة الجائزة الكبري للسلاح

‎نجح محمد فهمي لاعب منتخب مصر للسلاح في التأهل للادوار الاقصائية في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل .

‎ونجح السيد في الفوز في 4 مباريات من اصل 6 مباريات خلال منافساته في المجموعة السابعة ليحسم تأهله الي ادوار خروج المغلوب والتي تلعب من 15 لمسة.

‎وفاز فهمي في مباراته الأولي علي لاعب إسبانيا بنتيجة 5-4 وفاز في مباراته الثانية على لاعب المانيا بالنتيجة نفسها، وفي المباراة الثالثة فاز على لاعب الصين هونج كونج بنتيجة ٥-٣ وفي المباراة الرابعة خسر من لاع المجر بنتيجة 5-3 وفي المباراة الخامسة فاز على لاعب الامارات بنتيجة 5-1 وخسر في مباراته الأخيرة من لاعب بلجيكا بنتيجة 5-2 .

‎‏‎ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

‎‏‎قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة الجائزة الكبرى

‎‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

‎ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.