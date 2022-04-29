عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فهمي يتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة الجائزة الكبري للسلاح

صدى البلد

‎نجح محمد فهمي لاعب منتخب مصر للسلاح في التأهل للادوار الاقصائية في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة  المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل .

‎ونجح السيد في الفوز في 4 مباريات من اصل 6 مباريات خلال منافساته في المجموعة السابعة ليحسم تأهله الي ادوار خروج المغلوب والتي تلعب من 15 لمسة.

‎وفاز فهمي في مباراته الأولي علي لاعب إسبانيا بنتيجة 5-4  وفاز في مباراته الثانية على لاعب المانيا  بالنتيجة نفسها، وفي المباراة الثالثة فاز على لاعب الصين هونج كونج بنتيجة ٥-٣ وفي المباراة الرابعة خسر من لاع المجر بنتيجة 5-3 وفي المباراة الخامسة فاز على لاعب الامارات بنتيجة 5-1 وخسر في مباراته الأخيرة من لاعب بلجيكا بنتيجة 5-2 .

‎‏‎ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

‎‏‎قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة الجائزة الكبرى

‎‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

‎ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.

محمد فهمي منتخب مصر للسلاح ف بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة استاد القاهرة قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستُعاد رغم أنف الحاقدين

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: الصبر على المداومة والاستقامة من أعظم القربات

خطيب الحرم المكي: إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين جائز

نائبا عن الرئيس..محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بـ الحسين

انستجرام يطور ميزة جديدة لعرض منشوراتك المفضلة

الانتقال للمستوى التالي قريبا.. فولكس فاجن تحول ID Buzz لشاحنة بيك أب

للمرة الثانية.. محمد صلاح يعادل رقم رونالدو ويطارد هنري بجائزة لاعب العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

ماذا قالت نيللي مقدسي عن إليسا وعقدة الزواج وعمليات التجميل.. فيديو جراف

مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ