محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى مع قرب عيد الفطر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الإإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة العيد، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، مشدداً على تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وشدد القاضي على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

ووجه المحافظ الشكر لمديرية التموين على جهودها خلال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية، موجها بتكثيف جهود المديرية، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع الاساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين ، كما وجه المحافظ بإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات.

كما وجه المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لزيادة تعريفة المواصلات واستغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل أجازة العيد لقضاء الأجازة مع أسرهم .

