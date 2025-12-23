الزراعة تبحث مع اتفاقية مكافحة التصحر آليات دعم إفريقيا والمنطقة العربية

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني المصري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبعض قيادات الوزارة المعنيين.

وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات المؤسسية بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، لا سيما في مجالات رصد والتنبؤ بالجفاف، والعواصف الغبارية والرملية، وتنمية المراعي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يسهم في دعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي.

وبحث الجانبان آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المنطقة والعالم.