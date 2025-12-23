قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
أخبار البلد

الزراعة تبحث مع اتفاقية مكافحة التصحر آليات دعم إفريقيا والمنطقة العربية

شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني المصري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبعض قيادات الوزارة المعنيين.

وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات المؤسسية بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، لا سيما في مجالات رصد والتنبؤ بالجفاف، والعواصف الغبارية والرملية، وتنمية المراعي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يسهم في دعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي.

وبحث الجانبان آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المنطقة والعالم.

