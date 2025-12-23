إزالة 274 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة نحو 274 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، خلال الأسبوع الماضي.



ومن جانبه قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، والمرور الدائم وحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.



وأشار راشد الى مواصلة مهندسو الحماية بالمرور الدوري والدائم على المحافظات، لمتابعة جهود حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومتابعة إجراءات إزالة التعديات، وذلك بالتنسيق بين مديريات الزراعة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والأجهزة الأمنية المعنية.

واضح أن جولات المرور الميدانية لمهندسي الإدارة المركزية، شملت خلال هذا الأسبوع محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنيا، فضلا عن منطقة النوبارية.

وأكد راشد على استمرار أعمال المتابعة، والتواصل وتلقي البلاغات من خلال غرف العمليات، ومتابعة التقارير الواردة من المحافظات، وتوجيه فرق الدعم الفني والميداني لضمان الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، في مهدها.