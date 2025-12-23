قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
إزالة 274 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة نحو 274 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد،  خلال الأسبوع الماضي.


ومن جانبه قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، والمرور الدائم وحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
 

وأشار راشد الى مواصلة مهندسو الحماية بالمرور الدوري والدائم على المحافظات، لمتابعة جهود حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومتابعة إجراءات إزالة التعديات، وذلك بالتنسيق بين مديريات الزراعة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والأجهزة الأمنية المعنية.
واضح أن جولات المرور الميدانية لمهندسي الإدارة المركزية، شملت خلال هذا الأسبوع محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية،  الفيوم،  المنيا، فضلا عن منطقة النوبارية.

وأكد راشد على استمرار أعمال المتابعة،  والتواصل وتلقي البلاغات من خلال غرف العمليات، ومتابعة التقارير الواردة من المحافظات، وتوجيه فرق الدعم الفني والميداني لضمان الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، في مهدها.

الزراعة إزالة التعديات التعدي على الأراضي الزراعية وزارة الزراعة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

