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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: إعلان حالة الإنذار الأمني في بغداد أول مايو

صدى البلد

 

 أعلنت قيادة عمليات بغداد، دخول القطاعات في بغداد حالة الإنذار (ج)، فيما كشفت عن مخطط إرهابي لاستهداف الأسواق والمناطق المكتظة. 


وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الجمعة/ - إن "القطاعات في بغداد ستدخل إنذار (ج) في اليوم الأول من الشهر المقبل حتى يكون هناك عدد كاف من المنتسبين لتغطية الأماكن بسرعة ومنها المقابر وتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ويستمر هذا الإنذار الى يوم الخامس من شهر مايو".


وأضاف أن "القوات الأمنية في الفرقة السادسة تمكنت قبل يومين من قتل عنصر كبير في عصابات "داعش" الإرهابية المدعو محمد صدام المشهداني ،فضلاً عن قتل انتحاري كان معه في منطقة الطارمية وفق معلومات من وكالات الاستخباراتية العاملة في المنطقة". 


وأشار إلى أن "هناك معلومات تؤكد وجود انتحاريين يسعون إلى استهداف الأسواق والأماكن المكتظة"، مؤكداً "وجود خطة مراقبة تنفذها وكالات الأجهزة الأمنية والاستخبارات".

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