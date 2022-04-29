فاروق حسني ناعيا محمد سالم: عرفته زميلاً عزيزاً وفناناً نبيل المشاعر دمث الخُلق

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الفنان الكبير الدكتور محمد سالم، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

وقال فاروق حسني: «أنعي بمشاعر الحزن والآسى الصديق العزيز والفنان الكبير الدكتور محمد سالم، رفيق مشوار الحياة، الذي عرفته زميلاً عزيزاً وفناناً قيماً نبيل المشاعر دمث الخُلق، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم زوجته الفاضلة الفنانة عزيزة فهمي وأسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان».

وكان غيب الموت صباح اليوم الجمعة، فنان الجداريات محمد سالم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وعضو الجمعية الدولية لفنانى الفسيفساء المعاصرين AIMC - إيطاليا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا "1940- 2022". بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء الفنى والأكاديمي.

وفى كلمة الناقد صلاح بيصار عن الراحل قال: «رحل الفنان محمد سالم بعد رحلة طويلة من الإبداع ساهم خلالها فى تجميل المدينة المعاصرة وقد تألقت أعماله من الجداريات التي صممها بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ومن بينها جدارية أحمد زويل.. سلام عليه وتحية الى روحه مع خالص العزاء لأسرته والزملاء بالإسكندرية».