سخر من كلوب.. جوارديولا مهنئا صلاح بجائزة الأفضل: لا عزاء لدي بروين

هنأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي “بريميرليج” هذا الموسم، من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد: "مبروك لـ محمد صلاح على تتويجه بجائزة أفضل من رابطة الكتاب".

وأضاف جوارديولا: "لا أشعر بالخيبة لعدم حصول دي بروين على الجائزة، لأنني لست مشاركا في فعاليتها رغم أنني ألعب جيدا، مرة آخرى مبروك لـ محمد صلاح".

واختتم: "يورجن كلوب يقول أنه لديه أفضل حارس مرمى وأفضل حارس احتياطي في العالم وأفضل قلب دفاع وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم، لذلك من الطبيعي أن يستحوذ ليفربول على جميع الجوائز".

وحصد محمد صلاح 48 % من الأصوات متفوقا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي حصد المركز الثاني، وديكلان رايس لاعب وست هام الذي حل ثالثا.

ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا، يوم 5 مايو المقبل.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الثنائي سون هيونج مين لاعب توتنهام وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.