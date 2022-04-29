أول تعليق من ليفربول على تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

علق نادي ليفربول على تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021 -2022، من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ملكٌ حوى رتبَ المعالي كلها.. جائزة جديدة تضاف للملك المصري".

تابع حساب ليفربول:" محمد صلاح هو لاعب العام في الجائزة المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022 ".

ملكٌ حوى رتبَ المعالي كلها 👑



جائزة جديدة تضاف للملك المصري 🇪🇬



محمد صلاح هو لاعب العام في الجائزة المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022 👏 pic.twitter.com/u9Z27ANonn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 29, 2022

وحصد محمد صلاح 48 % من الأصوات متفوقا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي حصد المركز الثاني، وديكلان رايس لاعب وست هام الذي حل ثالثا.

ومن المقرر أن يستلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا، يوم 5 مايو المقبل.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الثنائي سون هيونج مين لاعب توتنهام وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.