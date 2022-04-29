برلمانية: زيادة إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يعزز فرص التنمية

قالت النائبة اليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه خطة التنمية نتيجة للتغيرات المناخية القائمة، مشيرةً إلى أنها أزمة تواجه التنمية في كل بلاد العالم وليس على مستوى مصر فقط.

وأضافت النائبة اليكسان مطر، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن لابد وأن تكون هناك استثمارات ومشاريع بالبيئة التي تتناسب مع تلك المشروعات.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تسعى لوجود اسثمارات مع القطاع الخاص، وذلك لزيادة فرص التنمية والتمويل، خاصة وأن الدولة لن تستطيع وحدها القيام بكافة المشاريع الاستثمارية، لافتة إلى عدد من القوانين التي سمحت بزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توجيهات الرئيس في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بأن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.