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تعليم

القومي للبحوث: يجب التدرج قبل العودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن العودة إلى النظام الغذائي الصحي بعد انقضاء شهر رمضان، من المهم جدا للصحة وجسم الانسان العودة تدريجياً إلى النظام الغذائي العادي بعد رمضان، وعدم المبالغة بالطعام من حيث الكمية والنوعية.

حيث يتبع الصائمون خلال أيام رمضان نظاما غذائيا يختلف في التوقيت والنوعية عنه في الأيام الأخرى، لمدة شهر كامل حيث يؤدي تغيير النمط الغذائي الى حدوث بعض الاضطرابات المعوية حتى يتعود الجهاز الهضمي من جديد على العودة الى طبيعته ولذلك يجب التدرج في الطعام للعودة مره أخرى الى النظام الغذائي الطبيعي بدون حدوث مشاكل.

وأوضح مصطفي كيفيه التدرج في الطعام والعودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال ايام العيد ، بعد انقضاء الشهر الكريم يجب التدرج في الطعام حتى يعود الجهاز الهضمي لطبيعته  وذلك باتباع ما يلي، فلا نأكل الكحك صباحا على معدة خاوية حتى لانصاب بالحموضة وعسر الهضم بل يجب ان نفطر افطار خفيف مثل شريحة خبر وجبن وكوب عصير وشرائح خضار ثم بعدها بفترة ساعه او ساعتين ممكن تناول بعض القطع من الكحك والتي لا تزيد عن خمس قطع  صغيره، كما يحب استخدام الاطباق الصغيرة جدا والتي لاتاخذ اكتر من هذا العدد ولا نضع الكحك على السفرة في المتناول حتى لا نأكل منه كثيرا بدون وعي.

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وأشارت إلى أنه يراعى ان تكون وجبة الغذاء صحيه وقليلة الدسم وخفيفة وتحتوي على طبق السلطة لأهميته في الحصول على الالياف التي تساعد في عمليه الإخراج وتباعد جزيئات الطعام في القناه الهضمية وأيضا قيمتها العالية في الحصول على الفيتامينات والاملاح المعدنية الهامه للجسم، كما أنه ممكن ان يكرر تناول نفس الخمس قطع من الكحك مره أخرى خلال اليوم بعد وجبة الغذاء بثلاث ساعات، على ان تكون وجبة العشاء زبادي وشريحة خبر وقطعة جبن صغيره.

وأكدت أنه المهم شرب الماء لترين على الأقل خلال اليوم، وعدم تناول الحلويات الشرقية في العيد والاكتفاء بحلو الكحك، والحرص على ممارسه رياضة خفيفة و المشي نص ساعة، بدائل صحية ولذيذة لحلويات العيد حلويات العيد واهمها كعك العيد تعتبر من اطيب وألذ أنواع الحلويات، لكنها غنية بالدهون والسكريات وتختلف كمية السعرات الحرارية باختلاف كمية السمنة أو الزبد او الزيت التي تحتويه كل قطعة، وكذلك حجمها، وقد تتسبب في زيادة الوزن ويوجد بعض البدائل الصحية لحلويات العيد، الفواكه المجففة كالتمر والمشمش والأناناس والخوخ المجفف، والمهلبية أو الأرز باللبن والكاستر: حيث تحتوي هذه الأطباق من الحلوى على البروتين والكالسيوم. ينصح باستخدام الحليب القليل الدسم واضافة كمية قليلة من السكر للمحافظة على الوزن ودرجات السكر بالدم.

الدكتورة دينا مصطفي محمد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية النمط الغذائي الجهاز الهضمي Jobs Education

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