عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لم نهدد أحدا بالحرب النووية

روسيا: لم نهدد أحدا
روسيا: لم نهدد أحدا بالحرب النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرحي لافروف إن روسيا لا تهدد أحدا بالحرب النووية، مشيرا إلى أن "تصريحات خطيرة" بهذا الصدد تطلق من جانب أوكرانيا وبولندا.

وأضاف لافروف في تصريحات لقناة العربية: "سألوني ما إذا كانت الحرب النووية ممكنة وما إذا ازدادت مخاطر اندلاع حرب نووية وما إذا كانت روسيا تعتقد بأن هذا الأمر وارد.. وقلت إنه منذ بداية تعاوننا مع إدارة ترامب كنا نقترح تجديد التأكيد على إعلان ريجان وجورباتشوف من عام 1987 حول أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولذلك فإنه لا يجوز شنها أبدا".

وأوضح أن روسيا بادرت مرارا إلى تبني إعلان من قبل جميع الدول النووية مع التأكيد على الالتزامات الخاصة بها، ورغم رفض إدارة ترامب له، تم تبني إعلان مماثل في ختام اللقاء الأول بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف.

وتابع "نحن لا نتلاعب بموضوع الحرب النووية"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن أن "أوكرانيا ارتكبت خطأ عندما تخلت عن صفة الدولة النووية، وأنها قد تفكر من جديد في امتلاك الأسلحة النووية".

وأكد لافروف أن روسيا لا تعتقد بأنها تحارب حلف الناتو، موضحا أنه "من شأن ذلك أن يكون خطوة إضافية نحو زيادة المخاطر".

كما أكد أن وسيا لا تستخدم المرتزقة في أوكرانيا، معلنا أن العملية العسكرية ستنتهي بتحقيق أهدافها.

وأشار لافروف إلى أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية يمكن أن تمضي قدما بشكل كبير إذا كانت كييف مفاوضة نزيهة".

روسيا الحرب النووية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا غزو اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

روسيا تتهم واشنطن وبولندا بالتخطيط لسيطرة وارسو عسكريًا في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يتوقع توقف المحادثات مع روسيا

ترشيحاتنا

لا مبالاة..تعويضات مالية عن العبودية حرّكت استياء أنتيجوا في استقبال وليام وكيت

الغرف التجارية: قرار روسيا بشأن القمح أثره محدود على مصر

المملوك: قوى الشر وراء من نشر أخبارا كاذبة عبر تطبيق نبض

ناقد فني : التوثيق في الاختيار 3 أهم عنصر بالمسلسل .. فيديو

الاختيار 3 الحلقة 28.. محمد مرسي عن مظاهرات 30 يونيو: كلها فوتوشوب

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

فيديو

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ