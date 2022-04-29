روسيا: لم نهدد أحدا بالحرب النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرحي لافروف إن روسيا لا تهدد أحدا بالحرب النووية، مشيرا إلى أن "تصريحات خطيرة" بهذا الصدد تطلق من جانب أوكرانيا وبولندا.

وأضاف لافروف في تصريحات لقناة العربية: "سألوني ما إذا كانت الحرب النووية ممكنة وما إذا ازدادت مخاطر اندلاع حرب نووية وما إذا كانت روسيا تعتقد بأن هذا الأمر وارد.. وقلت إنه منذ بداية تعاوننا مع إدارة ترامب كنا نقترح تجديد التأكيد على إعلان ريجان وجورباتشوف من عام 1987 حول أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولذلك فإنه لا يجوز شنها أبدا".

وأوضح أن روسيا بادرت مرارا إلى تبني إعلان من قبل جميع الدول النووية مع التأكيد على الالتزامات الخاصة بها، ورغم رفض إدارة ترامب له، تم تبني إعلان مماثل في ختام اللقاء الأول بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف.

وتابع "نحن لا نتلاعب بموضوع الحرب النووية"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن أن "أوكرانيا ارتكبت خطأ عندما تخلت عن صفة الدولة النووية، وأنها قد تفكر من جديد في امتلاك الأسلحة النووية".

وأكد لافروف أن روسيا لا تعتقد بأنها تحارب حلف الناتو، موضحا أنه "من شأن ذلك أن يكون خطوة إضافية نحو زيادة المخاطر".

كما أكد أن وسيا لا تستخدم المرتزقة في أوكرانيا، معلنا أن العملية العسكرية ستنتهي بتحقيق أهدافها.

وأشار لافروف إلى أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية يمكن أن تمضي قدما بشكل كبير إذا كانت كييف مفاوضة نزيهة".