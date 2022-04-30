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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار ٣ على شاشات عملاقة بمراكز الشباب

مسلسل الإختيار 3
مسلسل الإختيار 3

تكثف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من البرامج والمشروعات واللقاءات والندوات الحوارية داخل مراكز الشباب بهدف تعزيز الوعي بين أوساط النشء والشباب بمختلف التحديات والقضايا التي تواجه الوطن.

 

وفى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة لتطوير الأنشطة والمشروعات المنفذة بمراكز الشباب وتنفيذ برامج تعزز الوعي وتدعم الانتماء والولاء.

 

الاختيار 3

ومع الإقبال المكثف من الشباب والمواطنين على مراكز الشباب خلال الآونة الراهنة تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، تقرر عرض الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل الأختيار ٣ على شاشات عرض بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي مؤسسة حياة كريمة عيد الفطر المبارك مسلسل الاختيار ٣ مراكز الشباب

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