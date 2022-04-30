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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محسن محي الدين: أرحب بالتعاون مع المخرجين الجدد وحسن البلاسي أثبت انه مخضرم

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

أكد الفنان محسن محيي الدين أنه لم يشعر بالقلق من التعاون مع المخرج حسن البلاسي فى مسلسل ملف سري والذي يعد  أولى تجاربه فى عالم الدراما التليفزيونية  .

وتابع محسن محيى الدين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: حين شاهدت أعمال المخرج حسن البلاسي السابقة وهي أفلام قصيرة ووثائقية وجدت انه مميز للغاية، وهذا اتضح الى الجمهور مع بداية عرض المسلسل حيث شعر الجميع أننا أمام مخرج مخضرم . 

وتابع محسن محيي الدين : أرحب بالتعاون مع المخرجين الجدد فحين كنت في عمرهم تم تقديمي من قبل مخرجين كبار ولهذا قدمت أعمال هامة،فحين  يعرض على المشاركة في عمل مع مخرج لأول مرة أتناقش معه في البداية واذا وجدت ان لديه فكر واضح لا امانع على الاطلاق.

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مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان اخر أعمال الفنان محسن محيي الدين هو مسلسل " نقل عام " ، والذى عرض قبل بداية شهر رمضان الحالي وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر ودينا وأحمد بدير وأميرة أديب ، والعمل من إخراج عادل أديب .. 

محسن محيى الدين هاني سلامه ماجد المصري نضال الشافعي دنيا عبد العزيز مسلسل ملف سري حسن البلاسي

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