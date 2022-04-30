أخبار السوشيال ميديا.. عمرو دياب يتصدر الترند بـ أغنية "هتدلع".. هاني الناظر يحذر من سرقة الحسابات البنكية

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :

البداية برسالة نصية..هاني الناظر يحذر من رقم هاتف يستهدف سرقة الحسابات البنكية

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية من أشخاص يرسلون رسائل نصية عبر الهاتف، لاختراق الحسابات البنكية للأشخاص.

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح أغنيته "هتدلع"

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرح أحدث أغانيه "هتدلع".

وطرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.

تركي آل الشيخ يعلن عن نفاذ تذاكر حفل المطرب محمد عبده

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ تويتة جديدة بشان حفلات عيد الفطر المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن نفاذ تذاكر حفل المطرب محمد عبده .

فركش.. رانيا محمود ياسين: انتهيت من تصوير دوري في مسلسل انحراف

أعلنت رانيا محمود ياسين عن إنتهائها من تصوير مسلسلها الجديد انحراف .

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، و علقت قائلة :فركش انحراف اللهم لك الحمد.