شاهد .. اعتصام في بروكسل لحث الاتحاد الأوروبي على وقف شراء النفط والغاز من روسيا

عرضت فضائية " يورونيوز " مشاهد من اعتصام " بروكسل " والذي طالب فيه المحتجون الاتحاد الأوروبي وقف شراء النفط والغاز من روسيا ، تضامنا مع الشعب الأوكراني .

وتدرس إيطاليا تأميماً مؤقتاً لمصفاة (إيساب) النفطية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية، كأحد خياراتها إذا فُرضت عقوبات على النفط الروسي، في حين أبلغت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إرسال الغاز إلى البلدين اعتبارا من الأربعاء.

وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن وزير الصناعة الإيطالي جيانكارلو جورجيتي يعتزم إثارة تأميم "إيساب" كخيار، عندما يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي يوم الخميس.

وتشتري "إيساب"، وهي أكبر مصفاة نفطية في إيطاليا من حيث الطاقة الإنتاجية، ما بين 30 إلى 40% من اللقيم من روسيا، وتأتي النسبة المتبقية من الأسواق الدولية.